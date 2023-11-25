Erling Haaland rekora doymuyor: Premier Lig'de bir kez daha tarihe geçti!

Erling Haaland, Premier Lig'de Liverpool'a karşı kaydettiği golle adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Haaland, Liverpool ağlarını havalandırdı

Artık Premier Lig'de 50 golü var

Bu alanda rekor kırdı

NE OLDU? Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelirken mücadelede gol perdesini açan Erling Haaland tarihe geçti. Premier Lig'de çıktığı 48 maçta 50 gole imza atan Haaland lig tarihinde bu gol sayısına en erken ulaşan futbolcu oldu.

BÜYÜK RESİM: Erling Haaland'dan önceki rekor 50 gole 68 maçta ulaşan Manchester United efsanesi Andrew Cole'a aitti.

DAHA FAZLASI: 27. dakikada Nathan Ake'den aldığı pası net bir vuruşla gole çeviren Haaland takımını 1-0 öne geçirirken bu gol yeni bir rekoru beraberinde getirdi.

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SIRADA NE VAR? Erling Haaland ile Manchester City, Premier Lig'deki liderliğini korumaya çalışırken Liverpool'dan 3 puanı almak isteyecek.