Erling Haaland: Real Madrid'e değil, işime odaklanıyorum

Real Madrid'in ilgilendiği Norveçli genç yıldız, Borussia Dortmund formasıyla yapacaklarına odaklandığını belirtti.

Salzburg'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken ve geçtiğimiz Ocak ayında 'a transfer olan Erling Haaland, tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Real Madrid'in eski yardımcı antrenörü Jose Morais, Alman ekiple çıktığı 11 maçta 12 gol atan 19 yaşındaki oyuncu hakkında "Haaland harika ve kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda bitiricilik özellikleri inanılmaz. Real Madrid için çok uygun ve Benzema'nın yerine transfer edilebilir" şeklinde konuşmuştu.

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Bu ilginin farkında olan Erling Haaland ise Sky Sport'a yaptığı açıklamada "Bana olan ilgiye değil, oyunuma odaklanıyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum. Çünkü en çok sevdiğim şey bu" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Koronavirüs salgınından dolayı verilen zorunlu aradan sonra 16 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacak 'da Borussia Dortmund ile 04, Ruhr Derbisi'nde seyircisiz olarak karşı karşıya gelecek.

Bu önemli maç hakkında da konuşan Haaland "İlk Ruhr Derbi'm için sabırsızlanıyorum. Daha önce de derbi maçlarında sahaya çıktım ama seyircisiz olması hiç güzel değil" dedi.