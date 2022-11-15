Erling Haaland Napoli'nin kapısından dönmüş

Sportif direktör Cristiano Giuntoli geçtiğimiz yıllarda Norveçli golcüyü kadroya katmaya çok yaklaştıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu ilk sırada tamamlayan ve Serie A'da da liderlik koltuğunda yer alan Napoli'nin birkaç yıl önce Erling Haaland transferine çok yaklaştığı ortaya çıktı.

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli İtalyan basınından Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada Haaland'ı almamanın en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

Giuntoli ne söyledi?

"Salzburg ile Haaland için anlaşmaya varmıştık. Onların istediği 25 milyon euro'yu ödeyecektik. İki alternatifimiz vardı biri Haaland diğeri ise Victor Osimhen'di. Haaland tercihini Dortmund'dan yana kullanınca biz de Osimhen'i aldık çünkü iki oyuncu bize göre aynı seviyedeydi"

25 milyon euro karşılığında Haaland'ı almak yerine 70 milyon euro karşılığında Osimhen'i transfer eden Napoli, bu tranferle kulüp rekorunu kırmıştı.

23 yaşındaki Nijeryalı santrfor da Napoli'deki performansıyla iz bırakmayı başarırken, bu sezon attığı 10 golle takımının zirvede yer almasında önemli bir rol oynadı.

Haaland ise Dortmund sonrasında transfer olduğu Manchester City için 23 gole ulaştı.