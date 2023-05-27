Erling Haaland, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasından kimin ayağına sahip olmak istediğini açıkladı

İdil Erin Tetik
Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lionel Messi splitGetty/GOAL
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Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki kıyaslama tartışmalarına dahil olurken tercihini yaptı.

  • Haaland futbolun iki devi arasından tercihini yaptı
  • Cristiano Ronaldo'nun ayağını istiyor
  • Lionel Messi'ye ihtiyacı yok

NE OLDU? Manchester City'deki ilk sezonunda rekorlar kıranErling Haaland, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo tartışmalarına dahil olarak seçimini yaptı.

NE SÖYLENDİ? YouTube'da FIVE kanalına konuşan Erling Haaland, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasından tercih yapmanın zor olduğunu belirtirken şunları söyledi: "Sol ayağım zaten oldukça iyi olduğu için Cristiano Ronaldo'nun sağ ayağına sahip olmak isterdim."

BÜYÜK RESİM: Erling Haaland sol ayağının iyi olduğunu kanıtlayacak birçok performans sergiledi. 35 Premier Lig maçında 36 gol atarken bu sezon toplam 51 maçta 52 gol kaydetti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Erling Haaland Premier League winners' medal Manchester City 2022-23GettyNassr's Portuguese forward Cristiano Ronaldo reacts after scoringGetty Images20230514 Lionel Messi(C)Getty Images

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