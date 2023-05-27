- Haaland futbolun iki devi arasından tercihini yaptı
- Cristiano Ronaldo'nun ayağını istiyor
- Lionel Messi'ye ihtiyacı yok
NE OLDU? Manchester City'deki ilk sezonunda rekorlar kıranErling Haaland, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo tartışmalarına dahil olarak seçimini yaptı.
NE SÖYLENDİ? YouTube'da FIVE kanalına konuşan Erling Haaland, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasından tercih yapmanın zor olduğunu belirtirken şunları söyledi: "Sol ayağım zaten oldukça iyi olduğu için Cristiano Ronaldo'nun sağ ayağına sahip olmak isterdim."
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