Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki kıyaslama tartışmalarına dahil olurken tercihini yaptı.

Haaland futbolun iki devi arasından tercihini yaptı

Cristiano Ronaldo'nun ayağını istiyor

Lionel Messi'ye ihtiyacı yok

NE OLDU? Manchester City'deki ilk sezonunda rekorlar kıranErling Haaland, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo tartışmalarına dahil olarak seçimini yaptı.

NE SÖYLENDİ? YouTube'da FIVE kanalına konuşan Erling Haaland, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasından tercih yapmanın zor olduğunu belirtirken şunları söyledi: "Sol ayağım zaten oldukça iyi olduğu için Cristiano Ronaldo'nun sağ ayağına sahip olmak isterdim."

BÜYÜK RESİM: Erling Haaland sol ayağının iyi olduğunu kanıtlayacak birçok performans sergiledi. 35 Premier Lig maçında 36 gol atarken bu sezon toplam 51 maçta 52 gol kaydetti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty Images