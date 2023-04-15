Norveçli yıldız gibi bir makineye dönüşmek tabii ki kolay değil. Her şeyin bir bedeli var...

NE OLDU? Cuma günü basına konuşan Guardiola, Haaland'ı sahada tutmak için olağanüstü özen gösterdiğini açıkladı.

Yıldız golcü, Borussia Dortmund'da geçirdiği süre boyunca bazı sakatlık sorunları yaşadı, ancak City'ye katıldığından beri yalnızca birkaç maç kaçırdı.

Ve ciddi sakatlıklar yaşamadı. Menajeri, bu durumun tamamen şansa bağlı olmadığını düşünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Guardiola şöyle açıkladı: "Dortmund'da ne yaptı bilmiyorum, ama onunla 24 saat boyunca ilgileniyoruz.

"İnanılmaz doktorlarımız ve fizyoterapistlerimiz var. Her ayrıntıyla onun arkasında duruyoruz.

“Yıldız oyunculara çok para verip daha sonra onlarla ilgilenilmemesini anlamıyorum. Bugün, üç veya dört günde bir oynanan bu zorlu maç programında oyuncuların arkasında olmamız gerekiyor.

"Onlara beslenme, dinlenme ve uyku anlamında destek olacak inanılmaz bir çevremiz var.

“Antrenman için kaç dakika efor sarf edeceklerine dair bilgilerimiz var. Bazen 10 veya 15 dakikadan fazla antrenman yapamayacaklarına dair veriler çıkarıyoruz. Aksi halde risk oluşuyor.

"Onu bir 'saat' gibi tutmamız gerektiğini biliyoruz, çünkü onun fiziği çok büyük.

"Onun için yapılması gereken fiziksel aktiviteleri ayarlıyoruz. Haaland, sahada harcadığı zamanın çok daha fazlasını antrenmanlarda harcıyor."

BÜYÜK RESİM: Haaland, bu sezon ligde şimdiye kadar sadece üç maça kaçırırken geçen sezon Dortmund'da 16 maçta oynayamamıştı. Bu durum, City'nin doğru yolda olduğunu açıklıyor.

Norveçli golcü; fiziksel formunu babasının lazanya veya süt sevgisine dayandırsa da City'de, 24 saat spor bilimiyle çalışmalarını sürdürüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

(C)Getty Images

(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? City ve Haaland, Leicester City'yi Cumartesi günü Etihad'da konuk edecek.

Premier Lig'de gol rekoru kırmak isteyen Norveçli yıldız, Guardiola ve sağlık ekibinin yakın takibinde olacak.