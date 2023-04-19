City'nin golcüsü Haaland, Pep Guardiola'nın yanından ayrılmayacak gibi görünüyor.

NE OLDU? 22 yaşındaki forvet, geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund'dan 51 milyon Sterlin'e Manchester City'ye katıldı.

Ve sözleşmesinde, 2024 yazında Etihad Stadyumu'ndan ayrılmak istediği takdirde 150 milyon Sterlin'lik serbest kalma maddesi bulunuyor.

The Athletic'e göre, bu madde özellikle Pep Guardiola'nın geleceği ile bağlantılıydı ve İspanyol menajer, Kasım ayında 2025'e kadar City ile sözleşmesini uzattı.

Böylece, kulüp şimdi Erling Haaland için de yeni bir sözleşme hazırlıyor.

BÜYÜK RESİM: Haaland'ın yeni sözleşme teklifinin kesin şartları henüz bilinmiyor.

Bu nedenle, benzer bir serbest kalma maddesinin City'de oynadığı sırada devreye girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor ve bu konuda bir düzenleme yapılacağı bildiriliyor.

Mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor ve kariyerine İngiltere'de harika bir başlangıç yaptıktan sonra kulüp, kalış süresini uzatmak istiyor ve Norveçli yıldızıyla şimdiden görüşmelere başladı.

VE DAHA FAZLASI: Haaland, kariyerinin bir noktasında İspanyol devine katılmak istediğini açıkladığı için geçmişte Real Madrid ile bağlantılıydı.

Ancak ilk sezonunda, toplamda 40 maçta 47 gol attıktan sonra, henüz City'den ayrılmaya niyeti yok.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Haaland'ın Çarşamba akşamı Allianz Arena'da, City'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e karşı yapması gereken bir iş var...