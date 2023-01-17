Son dönemde değerine değer katan Norveçli golcünün sözleşmesindeki detaylar belli oldu.

Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 89 maçta attığı 86 gol atarak birçok kulübün ilgi odağı oldu ve Avrupa'nın elit kulüpleri onunla sözleşme imzalamak için sıraya girdi.

Ancak, en sonunda Manchester City ile anlaşarak Premier Lig'in yolunu tuttu.

Haaland, 2022-23 sezonunun başında Premier Lig şampiyonuna katıldı, fakat şimdiden onun Etihad'dan ayrılacağına dair söylentiler var.

Peki, Norveçli oyuncu bir sonraki transfer hamlesi için ne zaman uygun olacak ve herhangi bir kulübün, onunla sözleşme imzalaması ne kadara mal olabilir?

GOAL bir göz atıyor...

Haaland, Manchester City'de ne kadar kazanıyor?

Norveçli yıldızın City ile sözleşme imzalamasından birkaç ay sonra Daily Mail, forvetin haftada yaklaşık 900 bin Euro veya beş sezonda yaklaşık 180 milyon Euro kazanacağını bildirdi.

Manchester City, oyuncu ve ailesinin ligdeki rakipleri Chelsea ve Manchester United da dahil olmak üzere birçok takımla görüştükten sonra 10 Mayıs 2022'de sözleşme imzaladığını doğruladı.

Son zamanlarda hem birinci sınıf oyuncuların hem de birinci sınıf olma potansiyeline sahip oyuncuların astronomik fiyatlara transfer edildiklerini gördük.

Ancak Manchester City, Haaland için Borussia Dortmund'a sadece 51 milyon Sterlin'lik serbest kalma bedelini ödeyerek sahip oldu.

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Ve Haaland, Premier Lig'e hemen alışarak bu sezon, Liverpool'un forveti Mohamed Salah'ın tek sezonda kaydettiği 32 golü geride bırakma yolunda ilerliyor.

Attığı goller de devasa maaşına büyük ölçüde katkıda bulunuyor, çünkü performansına bağlı olarak Norveçli golcünün sözleşmesine eklenen birçok bonus var.

Haaland, kontratındaki çeşitli ikramiyeleri tetikleyememiş olsa bile, Borussia Dortmund'da kazandığından çok daha fazla bir miktar kazanıyor.

Yıldız golcü, 2020'de Alman ekibine katıldığında, haftada 132.000 Sterlin kazandığını ve yıllık gelirinin yaklaşık 7 milyon Sterlin'e ulaştığını gören bir sözleşme imzaladı.

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Haaland'ın City'deki sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Manchester City, bu yaz forvet oyuncusuyla 2027 yılına kadar sürecek olan beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Öte yandan, anlaşmasında Real Madrid'in 2024 yazında Haaland'ı 175 milyon Sterlin'e imzalamasına izin veren özel bir madde bulunduğuna dair söylentiler dolaşıyor.

Şart olsun ya da olmasın, Real Madrid hala Haaland'ı 2024'te transfer etmeyi umuyor ve İspanyol devi, onu hem Cristiano Ronaldo hem de Karim Benzema'nın uzun vadeli varisi olarak görüyor.

Ancak, 2024'te Haaland'ın etrafında beliren sadece Real Madrid olmayacak.

Barcelona, Dortmund'daki günlerinden beri yıldız golcüyle ilgileniyor ve yakında onunla tekrar sözleşme imzalamak için harekete geçebilir.