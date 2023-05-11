Erling Haaland'ın akıl almaz araba koleksiyonu görenlerin ağzını açık bırakıyor

Erling Haaland'ın gol sayılarının akıl almaz etkileyicilikte olduğunu düşünüyorsanız daha araba koleksiyonunu görmemişsiniz demektir.

Haaland, Premier Lig'deki ilk sezonunda rekorlar kırdı

Bu sezon toplam 47 maçta 51 gol kaydetti

Ancak araba koleksiyonu bu istatistiklerden daha etkileyici

NE OLDU? Erling Haaland, Manchester City'deki ilk sezonunda sıradan bir golcü olmadığını bir kez daha kanıtladı. Ancak Norveçli yıldızın etkileyici tek yönü gol sayıları değil, aynı zamanda araba zevki de göz kamaştırıcı. Peki Erling Haaland'ın araba koleksiyonunda neler var?

HAALAND'IN ARABA KOLEKSİYONU NASIL? Haaland'ın garajında yer alan arabalardan birisi Rolls-Royce Cullinan. 300 bin sterlin değerindeki araba, 5,3 metre uzunluğa ve 2,1 metre genişliğe sahip. Cristiano Ronaldo'nun garajında da bir Rolls-Royce Cullinan var. Erling Haaland'ın garajını süsleyen bir diğer araba ise Range Rover Sport. Futbolcuların favori aracı olan bu araba, 120 bin sterlin değerinde ve 2018'de Premier Lig oyuncularının en fazla kiraladığı otomobillerden biriydi. Erling Haaland'ın bir de 120 bin sterlin değerinde Audi RS6 Avant aracı var. Borussia Dortmund forması giyerken bu arabaya biniyordu. Haaland'ın garajındaki bir diğer araba ise: Mercedes-AMG GLE Coupe. Norveçli yıldız günlük hayatında ve antrenmanlara gidip gelirken bu arabay binmeyi tercih ediyor.