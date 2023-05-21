Erling Haaland, ilk Premier Lig şampiyonluğuna böyle tepki verdi: "Fena değil!"

İdil Erin Tetik
Erling Haaland Premier League trophy Manchester City 2022-23Getty
E. HaalandMan CityPremier Lig

Manchester City'deki ilk sezonunda rekorlar kırarak ilk Premier Lig kupasını kaldıran Erling Haaland bu başarıyı, "Fena değil" diyerek yorumladı.

  • Haaland ve City, İngiltere'de şampiyonluk yaşadı
  • Norveçli, Premier Lig'de 36 gol attı
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti

NE OLDU? Manchester City, Arsenal'ın Nottingham Forest'a 1-0 yenilmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Haaland takımının başarısından çok mutlu ve sezonu bir kupayla daha tamamlamak istiyor.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Erling Haaland şunları söyledi: "Olağanüstü. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum, çok mutluyum. Bunlar hayatımdaki en özel anılar. Bugünün tadını çıkaracağım. İlk sezonumda 36 gol, Premier Lig kupası ve bekleyen iki final daha. Fena değil!"

BÜYÜK RESİM: Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olduğundan bu yana rekorlar kırıp Premier Lig'de 36 gol kaydederek takımına şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Erling Haaland Manchester City Chelsea 2022-23GettyErling Haaland Premier League winners' medal Manchester City 2022-23Getty

Erling Haaland Manchester City Premier League title celebration 2022-23Getty

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