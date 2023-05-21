Manchester City'deki ilk sezonunda rekorlar kırarak ilk Premier Lig kupasını kaldıran Erling Haaland bu başarıyı, "Fena değil" diyerek yorumladı.

Haaland ve City, İngiltere'de şampiyonluk yaşadı

Norveçli, Premier Lig'de 36 gol attı

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NE OLDU? Manchester City, Arsenal'ın Nottingham Forest'a 1-0 yenilmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Haaland takımının başarısından çok mutlu ve sezonu bir kupayla daha tamamlamak istiyor.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Erling Haaland şunları söyledi: "Olağanüstü. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum, çok mutluyum. Bunlar hayatımdaki en özel anılar. Bugünün tadını çıkaracağım. İlk sezonumda 36 gol, Premier Lig kupası ve bekleyen iki final daha. Fena değil!"

BÜYÜK RESİM: Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olduğundan bu yana rekorlar kırıp Premier Lig'de 36 gol kaydederek takımına şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi.

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