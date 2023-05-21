- Haaland ve City, İngiltere'de şampiyonluk yaşadı
- Norveçli, Premier Lig'de 36 gol attı
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti
NE OLDU? Manchester City, Arsenal'ın Nottingham Forest'a 1-0 yenilmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Haaland takımının başarısından çok mutlu ve sezonu bir kupayla daha tamamlamak istiyor.
NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Erling Haaland şunları söyledi: "Olağanüstü. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum, çok mutluyum. Bunlar hayatımdaki en özel anılar. Bugünün tadını çıkaracağım. İlk sezonumda 36 gol, Premier Lig kupası ve bekleyen iki final daha. Fena değil!"
BÜYÜK RESİM: Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olduğundan bu yana rekorlar kırıp Premier Lig'de 36 gol kaydederek takımına şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi.
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