Erling Haaland ile sevgilisi Isabel Haugseng Johansen arasındaki ilginç hikaye ortaya çıktı

Erling Haaland'ın kız arkadaşı Isabel Haugseng Johansen hakkında bilmeniz gereken her şey...

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın aşk hayatı, kişisel hayatı gibi gizem dolu. Norveçli oyuncunun özel hayatına dair bilinenler çok az.

Ancak Kasım 2022'de İspanya'da Isabel Haugseng Johansen ile görüntülenmesinden bu yana Haaland'ın aşk hayatı gün yüzüne çıktı.

Isabel Haugseng Johansen kimdir?

Adı: Isabel Haugseng Johansen Doğum tarihi: 15 Temmuz, 2004 Doğum yeri: Norveç, Bryne Mesleği: Futbolcu

Isabel Haugseng Johansen da Norveçli yıldız gibi bir futbolcu. Doğduğu şehir Bryne'de forma giyiyor.

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Haaland ile Isabel Haugseng Johansen nasıl tanıştı?

Bryne altyapısında tanışan ikili birbirlerini o zamandan beri tanıyorlar. The Sun'a göre, Haaland ile Haugseng Johansen, on yılı aşkın süredir arkadaş ancak Norveçli golcü, Borussia Dortmund'da oynarken sevgili oldular.

The Sun'a konuşan bir kaynak, "İlişkileri oldukça ciddi görünüyor. Isabel, Erling'i görmek için Almanya ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de tatilde onunla birlikte." dedi.

Son olarak İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde kameralara yakalanan çift, Haaland'ın Manchester City'ye transferinin ardından daha sık görüntüleniyorlar.

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Getty Images



