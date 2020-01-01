Erling Haaland ile ilgili bilmeniz gereken 10 şey

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ın uzun atlama rekorunun olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya, Ronaldo'nun diyetini uyguladığını?

1. İngiltere Milli Takımı'na gidebilirdi

Erling Haaland'ın babası Alf-Inge, eşi hamile olduğu esnada Leeds United forması giyiyordu.

Yorkshire şehrinde dünyaya gelen Erling Haaland, İngiltere Milli Takımı'nı seçme hakkına sahip oldu ancak babasının yolundan gitmeyi tercih eden genç yıldız Norveç Milli Takımı'nı tercih etti ve ilk resmi maçına 5 Eylül 2019'da çıktı.

2. Hem annesi hem de babası sporcu

Erling'in babasının eski futbolcu olduğu bilinen bir gerçek. Ancak sadece babası değil, annesi Gry Marita da Norveç'te heptatlon şampiyonluğu elde etti.

3. Uzun atlamada dünya rekoru

Yanlış duymadınız. Haaland, 5 yaş altı kategoride 2006 yılında 1.63 metreyle uzun atlamada dünya rekoru kırdı.

Daha fazla takım

Futbolun yanı sıra hentbol ve kros kayağına ilgi duyuyor.

4. Kanat oyuncusu olarak başladı

2000 doğumlu futbolcu şu anda dünyanın en etkili santrforları arasında gösteriliyor olabilir; ancak 15 yaşında Bryne ile ilk maçına çıktığında sol kanatta oynamıştı.

5. onu reddetti

2016 yılında Haaland, ekibi Hoffenheim'da bir hafta süren seçmelere katıldı ancak genç oyuncunun ücret talepleri gerekçe gösterilerek transfer gerçekleşmedi.

Haaland'ın temsilcilerinin aylık 5 bin euro talep ettiği, Hoffenheim'ın ise 2 bin euro önerdiği belirtildi.

6. 2018'de Haaland'ı istedi

Haaland bu yaz Juventus ile de gündeme gelmişti. Ancak İtalyan ekip, Goal muhabiri Romero Agresti'nin edindiği bilgiye göre geçtiğimiz sezon da Norveçli futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti.

7. 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli

Alman basınında yer alan haberlere göre Haaland'ın Dortmund'daki sözleşmesinde 75 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.

8. Mohamed Salah gibi seviniyor

'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile özdeşleşen 'yoga' sevinci Haaland tarafından ödünç alınmış durumda. Son olarak maçında attığı ilk golün ardından bu sevinci gerçekleştirmişti.

9. diyeti

Alf-Ing Haaland, Patrice Evra'nın Juventus yıldızının evinde yemek yemekten bahsettiğini duyduktan sonra oğlu Erling'in Cristiano Ronaldo'nun diyetini uygulamaya başladığını söyledi.

Evra, Ronaldo'nun kendisine yalnızca sade bir tavuk, salata ve su ikram ettiğini söylemiş

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10. Ibrahimovic'in varisi

Ibrahimovic, Haaland'a kıyasla çok tartışılan bir mizaca sahip olabilir; ancak Norveçli yıldız Ibrahimovic'in büyük bir hayranı olduğunu açıkça dile getirdi: "Güçlü yapısı ve oyun stili ile Ibrahimovic'i çok beğeniyorum. Ayrıca o da İskandinav, birisi onun varisi olmalı!"

Bonus

Haaland'ın müzik listesine baktığımız zaman tek bir parçanın öne çıktığını görüyoruz: Şampiyonlar Ligi müziği!

"Çocukluğumdan beri dinliyorum, benim favori şarkım o."