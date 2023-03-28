Erling Haaland, Gürcistan - Norveç maçında neden oynamıyor? Haaland, Norveç kadrosunda neden yok?

Erling Haaland, Norveç'in Gürcistan'a karşı oynadığı UEFA EURO 2024 (Avrupa Şampiyonası) elemelerinde neden yok?

2024 Avrupa Şampiyonası'na bilet kazanmak isteyen ülkeler için heyecan devam ediyor. Norveç, A Grubu'ndaki ikinci maçında Gürcistan'a karşı mücadele verecek. Peki Gürcistan - Norveç maçında Erling Haaland neden yok?

Haaland neden Norveç maçında yok?

Borussia Dortmund'dan yolunu tuttuğu Manchestet City'ye oldukça iyi bir performans sergileyen Erling Haaland, kasık sakatlığı nedeniyle Gürcistan - Norveç maçında forma giyemeyecek. Yetenekli golcü, , ülkesinin EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı İspanya ve Gürcistan mücadelelerinin kadrosundan çıkarıldı.