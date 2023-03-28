Erling Haaland, Gürcistan - Norveç maçında neden oynamıyor? Haaland, Norveç kadrosunda neden yok?

İdil Erin Tetik
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Erling Haaland NorwayGetty
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Erling Haaland, Norveç'in Gürcistan'a karşı oynadığı UEFA EURO 2024 (Avrupa Şampiyonası) elemelerinde neden yok?

2024 Avrupa Şampiyonası'na bilet kazanmak isteyen ülkeler için heyecan devam ediyor. Norveç, A Grubu'ndaki ikinci maçında Gürcistan'a karşı mücadele verecek. Peki Gürcistan - Norveç maçında Erling Haaland neden yok?

Haaland neden Norveç maçında yok?

Borussia Dortmund'dan yolunu tuttuğu Manchestet City'ye oldukça iyi bir performans sergileyen Erling Haaland, kasık sakatlığı nedeniyle Gürcistan - Norveç maçında forma giyemeyecek. Yetenekli golcü, , ülkesinin EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı İspanya ve Gürcistan mücadelelerinin kadrosundan çıkarıldı.