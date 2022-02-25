Manchester City menajeri Pep Guardiola, Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'ya destek verdi

Pep Guardiola, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Oleksandr Zinchenko hakkında konuştu. İspanyol menajer, başarılı oyuncunun ülkesi için endişelenmesine rağmen Manchester City için oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Rus askerleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla komşu ülkeleri olan Ukrayna topraklarına her yönden girmeye başladı.

Bu gelişme üzerine futbol dünyasındaki özellikle Ukraynalı futbolcular başta olmak üzere birçok oyuncu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine tepki gösterdi ve savaşı kınadı.

Zinchenko, ülkesinin Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından büyük bir endişe yaşadı.

Ancak City menajeri Guardiola, Ukraynalı futbolcusunun zihinsel sağlığını koruması için kendisine destek verdiklerini belirtirken futbolcusunun, antrenmanlarına devam ettiğini ve oynayabilecek durumda olduğunu söylüyor.

Ne söylendi?

İspanyol menajer Guardiola, Everton ile cumartesi günkü maç öncesinde gazetecilere verdiği demeçte,

"Tüm dünya Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaştan dolayı endişeli.

“Ukraynalı futbolcumuz Oleksandr Zinchenko inanılmaz derecede güçlü ve harika bir insan.

“Tabii ki şu anda onun için kolay değil ama antrenmanlarda harikaydı, bu yüzden gerekirse oynamaya hazır.

“City onun daha sağlıklı hissetmesi için her türlü desteği verecek ve biz, her zaman onun yanında olacağız" dedi.

Zinchenko nasıl tepki verdi?

İngiltere Premier Lig şampiyonu için mücadele eden Ukraynalı oyuncu Zinchenko, Instagram'da yayınladığı bir mesajda şunları söyledi:

"Bütün uygar dünya ülkemdeki durumdan endişe duyuyor. Uzak durup fikrimi aktarmaya çalışamam.

“Ukrayna benim doğduğum ve büyüdüğüm ülke. Uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız bir ülke. Sınırları dokunulmaz kalması gereken bir ülke...

“Ülkem Ukraynalılara ait ve hiç kimse onu sahiplenemeyecek. Pes etmeyeceğiz! Şanlı Ukrayna!"

25 yaşındaki oyuncu, Ukrayna Milli Takımı’nda 48 maçta forma giydi.

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