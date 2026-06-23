Erling Haaland, Fransa hakkında verdiği son derece ilginç röportajla gündeme oturdu

Erling Haaland, Norveç ile Senegal arasındaki maçın (3-2 galibiyet) ardından verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. Forvet, ülkesinin Fransa ile karşılaşmaya hazır olup olmadığı sorusuna oldukça ilginç bir yanıt verdi.

Pazartesi gecesi Salı sabahına karşı Norveç, Afrika Kupası şampiyonu Senegal'i 3-2 mağlup etti. Manchester City'nin forveti, attığı iki golle maçın en değerli oyuncusu oldu.

Bu Dünya Kupası’ndaki ilk grup maçında Norveç, Irak’ı 1-4 mağlup etmişti. O maçta da Haaland iki kez fileleri havalandırmıştı.

Bu iki galibiyetle Norveç, iki maçta altı puan topladı ve böylece İskandinav ülkesi resmi olarak Dünya Kupası’nın bir sonraki turuna yükseldi.

Grubun son maçında Norveç, grup birinciliği için Fransa ile karşı karşıya gelecek. FOX Sports, Haaland’a bu karşılaşma hakkındaki tahminini sordu.

“Dürüst olmak gerekirse, benim için pek önemi yok. Biz turu geçtik ve Fransa maçı umurumda değil. Şüphesiz bizi yenecekler ve ardından da tüm turnuvayı kazanacaklar,” diye sözlerini tamamladı.