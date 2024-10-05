Erling Haaland dahil herkes onu seçti: Şampiyonlar Ligi'ne Cristiano Ronaldo damgası

Erling Haaland dahil birçok futbol yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nin sorusuna tek bir yanıt verdi: "Cristiano Ronaldo"

Futbolun yıldızları, Cristiano Ronaldo'ya selam gönderdi

Akıllarına ilk gelen Ronaldo oldu

Portekizli, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu

NE OLDU? Erling Haaland, Virgil van Dijk, Phil Foden, Kevin De Bruyne ve Trent Alexander-Arnold gibi futbolun yıldızları, Şampiyonlar Ligi resmi hesabının sorusunu yanıtladı. Futbolculara, "Şampiyonlar Ligi denildiğinde aklınıza gelen ilk oyuncu kim?" sorusu soruldu ve Erling Haaland dahil olmak üzere diğer tüm yıldızlar, "Cristiano Ronaldo" yanıtını verdi.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 183 maçta kaydettiği 140 golle turnuva tarihinin en fazla gol atan oyuncusu ve birini Manchester United, diğer dördünü Real Madrid ile kazandığı beş Şampiyonlar Ligi kupasına sahip.

SIRADA NE VAR? 39 yaşındaki oyuncu, Al Nassr formasıyla bu sezon sekiz maçta yedi gol, iki asist kaydetti ve Cumartesi günü Al-Orobah'a karşı mücadele edecek.