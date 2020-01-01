Erling Haaland: Bayern Münih'in şampiyon olması saçmalık!

Bundesliga'da ikinciliği garantileyen Borussia Dortmund'da Erling Haaland, Bayern Münih'in şampiyonluğu hakkında ilginç ifadeler kullandı.

'un genç yıldızı Erling Haaland, 'in şampiyonluğu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Bavyera ekibi geçtiğimiz günlerde 'i 1-0 mağlup ederek 30. lig şampiyonluğunda ulaşırken, Borussia Dortmund ise 'i 2-0'lık skorla geçerek 'da ikinci sırayı garantiledi. Maç sonrası BT Sport'a açıklamalarda bulunan Haaland, Bayern Münih'in şampiyonluğunu değerlendirdi:

"Öncelikle Bayern'in şampiyon olması saçmalık. Ancak durum bu şekilde ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. İkinciliği garantiledik ama yine de aradaki puan farkının olabildiğince az olmasını istiyoruz."

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Norveçli golcü bu sezon Dortmund ile çıktığı 17 mücadelede 16 kez ağları sarstı. Borussia Dortmund, Bundesliga'da sezonun kapanış haftasında sahasında 'ı ağırlayacak.