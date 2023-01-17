Erling Haaland, Ballon d'Or kazanmayı hayal ediyor mu? Manchester City'nin forveti: "Bunu düşünmek iyi bir şey değil"

- Norveçli forvet en üretken oyunculardan biri
- Avusturya, Almanya ve İngiltere'de oynadı
- Mbappe ile birlikte döneminin en iyisi olması bekleniyor
NE OLDU? Norveçli oyuncu, 2022/23 sezonunda Premier Lig'e hızlı ısındı ve 24 maçta 27 gol kaydetti. Daha önce RB Salzburg ve Borussia Dortmund formaları terleten Haaland, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe ile birlikte jenerasyonunun en iyisi olmaya aday.
NE SÖYLENDİ? Ballon d'Or kazanmayı hayal edip etmediği sorulduğunda Haaland, GQ Magazine'e şunları söyledi: "Bence Ballon d'Or'u herkes önemser. Ama bunu düşünmenin iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Siz ve takımınız gerçekten iyi oynuyorsanız iyi performas gösterecek ve kupalar kazanacaksınız. Muhtemelen de o listede olacaksınız."
BÜYÜK RESİM: Haaland, 2022'de Ballon d'Or'un sahibi olan Karim Benzema hakkında da konuştu: "Benzema'ya bakın, şimdi 35 yaşında ve bence her zamankinden daha iyi. Bu yüzden 12 yıl sonra şimdi olduğumdan daha iyi olmak istiyorum."
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SIRADA NE VAR? Erling Haaland şimdilik Manchester City ile kazanacağı kupalara odaklandı. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Guardiola'nın ekibine kazandırmaya çalışacak.