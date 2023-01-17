Erling Haaland, Ballon d'Or kazanmayı hayal ediyor mu? Manchester City'nin forveti: "Bunu düşünmek iyi bir şey değil"

Erling Haaland, Ballon d'Or kazanmanın uzun vadeli hedeflerinden biri olduğunu kabul ediyor ancak bireysel ödüllere odaklanmış durumda değil.

Norveçli forvet en üretken oyunculardan biri

Avusturya, Almanya ve İngiltere'de oynadı

Mbappe ile birlikte döneminin en iyisi olması bekleniyor

NE OLDU? Norveçli oyuncu, 2022/23 sezonunda Premier Lig'e hızlı ısındı ve 24 maçta 27 gol kaydetti. Daha önce RB Salzburg ve Borussia Dortmund formaları terleten Haaland, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe ile birlikte jenerasyonunun en iyisi olmaya aday.

NE SÖYLENDİ? Ballon d'Or kazanmayı hayal edip etmediği sorulduğunda Haaland, GQ Magazine'e şunları söyledi: "Bence Ballon d'Or'u herkes önemser. Ama bunu düşünmenin iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Siz ve takımınız gerçekten iyi oynuyorsanız iyi performas gösterecek ve kupalar kazanacaksınız. Muhtemelen de o listede olacaksınız."

BÜYÜK RESİM: Haaland, 2022'de Ballon d'Or'un sahibi olan Karim Benzema hakkında da konuştu: "Benzema'ya bakın, şimdi 35 yaşında ve bence her zamankinden daha iyi. Bu yüzden 12 yıl sonra şimdi olduğumdan daha iyi olmak istiyorum."

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SIRADA NE VAR? Erling Haaland şimdilik Manchester City ile kazanacağı kupalara odaklandı. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Guardiola'nın ekibine kazandırmaya çalışacak.