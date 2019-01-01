Erling Braut Haaland: Premier Lig'de oynamayı isterim

Salzburg’un golcüsü Erling Braut Haaland, Manchester United’ın teknik direktörü Solskjaer’i överken Premier Lig’e de göz kırptı.

Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Genk’i 6-2 yenmiş karşılaşmada hat-trick yapan Erling Braut Haaland dünya futbolunun dikkatini üzerine çekmişti.

İngiliz basınında ’ın gündemine girdiği konuşulan Haaland, yaptığı açıklamayla Premier Lig’e kapıları açık bıraktı.

Bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 17 gol atan Haaland, Molde’den eski hocası olan Ole Gunnar Solskjaer’i överken, “Hem insan hem de antrenör olarak hayatıma çok büyük etkisi oldu” ifadelerini kullandı.

Solskjaer’in idollerinden biri olduğunu belirten Haaland, “Kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan muhteşem bir futbolcuydu. Bana çok şey öğretti” dedi.

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Transfer sorularını da yanıtlayan Haaland, “Hayatım boyunca dünyanın en büyük kulüplerinde oynamanın hayalini kurdum. Özellikle İngiliz futbolunu seviyorum” diye konuştu.

Bu sezon Premier Lig’deki 6 maçında sadece 8 gol atabilen Manchester United şimdiden zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.

Gol yollarında sıkıntı çeken Manchester United’ın devre arasında Haaland için teklif verebileceği iddia edildi.