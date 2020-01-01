Erkut Söğüt: Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmayacak

Mesut Özil'in menajeri, oyuncusunun sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacağını söyledi.

Mesut Özil'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden ile 2020-21 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, oyuncusunun geleceği hakkında inews'e açıklamalarda bulundu.

Söğüt "Şu anda transfer ihtimalinin üzerine konuşmaya gerek yok. Çünkü Mesut'un Arsenal'le 1,5 yıllık daha sözleşmesi var. Mesut sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacak. Ayrılma ihtimali bulunmuyor. Kontratı bittikten sonra 32 yaşında serbest bir oyuncu olacak. Hiç de kötü bir durum gibi gözükmüyor. 32 yaşına geldiğinde de hala en üst düzey seviyede 2-3 yıl daha futbol oynayabilecek bir oyuncu olarak kalacak. Onun için bütün seçenekleri değerlendirip, en iyi sözleşmeyi almasını sağlayacağım. Belki Arsenal'de bile kalabilir" ifadelerini kullandı.

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Arsenal'de yedinci sezonunu geçiren Mesut Özil, 2019-20 sezonunda çıktığı 21 resmi maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.