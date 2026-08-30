İspanyol teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın yeni kulübü Fulham ile yaşadığı sıkıntılar, Premier Lig'de üst üste ikinci mağlubiyeti almasıyla arttı.

Fulham, Premier Lig serüvenine Chelsea karşısında 3-2'lik mağlubiyetle başlamış, ardından bugün cumartesi günü oynanan ikinci haftada Sunderland'e 1-0 yenilmişti.

AS gazetesi, Arbeloa'nın Fulham ile Premier Lig'de galibiyetin tadını alması için daha fazla beklemesi gerekeceğini yazdı.

Fulham, Sunderland karşısında fırsatların az olduğu son derece dengeli bir maç oynadı.

Karşılaşmanın tek golünü, bitiş düdüğünden on beş dakika önce Isidore kaydetti ve Fulham'a karşılık verecek yeterli zaman bırakmadı.

Sunderland, topa sahip olarak ilk yarıda daha rahat olan taraftı, ancak Fulham'ı gerçek anlamda hiçbir baskı altına sokmadı.

Aslında en net fırsat, yarım saat dolmadan konuk takımın oldu. Iwobi, topu Sunderland savunmasının arkasına, King'e aktardı; King ise kaleci karşısına çıkan Roefs'in üzerinden topu aşırtmaya çalıştı, ancak vuruşu üst direğin üzerinden auta gitti.

Sunderland ilk yarıya kıyasla daha yüksek bir tempoyla oynasa da, ikinci yarının başında durum aynı şekilde devam etti.

Arbeloa yedek kulübesinden birkaç değişiklik yaptı, ancak Fulham 90 dakika boyunca kaleye giden yolu bulamadı.

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