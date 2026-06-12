Erken bir gol… Ben Sebaïni, Arjantin maçı öncesinde Cezayir’in planlarını altüst etti

Cezayir milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına sadece altı gün kala endişe verici bir haber aldı. Takımın savunma direği Rami Ben Sebaïni'nin, son şampiyon Arjantin ile oynanacak maçta forma giyebileceğine dair şüpheler artıyor.

Cezayirli savunma oyuncusunun, Kuzey Amerika'da başlayan Dünya Kupası'nda Çarşamba günü Arjantin ile oynanacak maçta yer alıp almayacağına dair şüpheler arttı.

Olumsuz işaretler, Ben Sebaïni'nin dün Perşembe günü ABD'deki Kansas Üniversitesi spor merkezinde gerçekleştirilen "Çöl Savaşçıları" antrenmanlarına katılmamasıyla teyit edildi.

Cezayir Futbol Federasyonu, bugün Cuma günü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, oyuncunun takımdan ayrı olarak bireysel bir tedavi programına tabi tutulduğunu, diğer takım arkadaşlarının ise antrenmana normal şekilde katıldığını belirterek, tartışmayı kısmen sonlandırdı.

Bu durum yeni değil. Ben Sebaïni, Cezayir'in sırasıyla 1-0 ve 4-0 galip geldiği Hollanda ve Bolivya ile oynanan son iki hazırlık maçında forma giymemişti. Ayrıca geçen sezonun sonunda da sakatlık nedeniyle Borussia Dortmund'daki maçlara çıkamamıştı.

Milli takımın sağlık ekibi, özellikle ilk maçın Lionel Messi liderliğindeki Arjantin hücumuna karşı olacağı için, savunma oyuncusunun durumuna son derece dikkatli yaklaşıyor ve onu daha uzun süre sahalardan uzak tutabilecek bir nüksetme riskini göze alamıyor.

Cezayir, 17 Haziran'da Kansas City'de Arjantin ile karşılaşarak Dünya Kupası'na başlayacak, altı gün sonra Ürdün ile karşılaşacak ve 28 Haziran'da Avusturya ile grup aşamasını tamamlayacak. Ben Sebaïni'nin yokluğu kesinleşirse, Petković'in "Yeşiller" kadrosunun derinliğini erken bir testte ortaya koyacak şekilde, hızlı bir şekilde hazır bir yedek bulması gerekecek.