ÖZEL | Erkan Zengin üç kulübü peşine taktı
Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların da formasını giyen Erkan Zengin, geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük'le yollarını ayırmıştı.
İlerleyen yaşına rağmen TFF 1. Lig'in en etkili oyuncularından olan Türk asıllı İsveçli oyuncu şimdiden üç kulübü peşinde taktı.
Goal Türkiye'nin edindiği bilgiye göre; Süper Lig'den Antalyaspor, TFF 1. Lig'den Adana Demirspor ve TFF 2. Lig'den Samsunspor, 34 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamayı istiyor.
Yıldız oyuncunun transferi için en istekli olan takımın ise Adana Demirspor olduğu öğrenildi.
İsveç'in Hammarby kulübünden ayrıldıktan sonra 2018 yazında Süleyman Hurma'nın satın aldığı Fatih Karagümrük'e imza atan Erkan Zengin, 34 maçta 17 gol atarak takımının TFF 1. Lig'e yükselmesinde başrol oynamıştı.
Erkan Zengin, Cüneyt Dumlupınar'la yolların ayrılmasının ardından kulüpte teknik direktörlük görevine de soyunmuş ancak BB Erzurumspor mağlubiyetinin ardından sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.