ÖZEL | Erkan Zengin üç kulübü peşine taktı

Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden tecrübeli kanat oyuncusu Erkan Zengin ile Türkiye'den üç kulüp ilgileniyor.

Bir dönem Beşiktaş ve gibi takımların da formasını giyen Erkan Zengin, geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük'le yollarını ayırmıştı.

İlerleyen yaşına rağmen TFF 1. Lig'in en etkili oyuncularından olan Türk asıllı İsveçli oyuncu şimdiden üç kulübü peşinde taktı.

Goal 'nin edindiği bilgiye göre; Süper Lig'den , TFF 1. Lig'den ve TFF 2. Lig'den Samsunspor, 34 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamayı istiyor.

Haberin devamı aşağıda

Yıldız oyuncunun transferi için en istekli olan takımın ise Adana Demirspor olduğu öğrenildi.

İsveç'in Hammarby kulübünden ayrıldıktan sonra 2018 yazında Süleyman Hurma'nın satın aldığı Fatih Karagümrük'e imza atan Erkan Zengin, 34 maçta 17 gol atarak takımının TFF 1. Lig'e yükselmesinde başrol oynamıştı.

Erkan Zengin, Cüneyt Dumlupınar'la yolların ayrılmasının ardından kulüpte teknik direktörlük görevine de soyunmuş ancak mağlubiyetinin ardından sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.