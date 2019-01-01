Erkan Zengin ilk galibiyetini kendi golleriyle aldı
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Osmanlıspor Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken goller teknik direktör-futbolcu olan Erkan Zengin'den geldi.
Geçtiğimiz hafta içerisinde kırmızı siyahlı ekip teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından kaptan Erkan Zengin'in teknik direktörlük görevine getirildiği açıklanmıştı.
Teknik direktör olarak Fatih Karagümrük'ün başında ilk maçına çıkan Erkan Zengin, aynı zamanda maça da ilk 11'de başladı. 43. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltıyı soğuk kanlılıkla gole çeviren 34 yaşındaki futbol adamı, 77. dakikada da farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Erkan, 81. dakikada da oyundan çıktı.
Karagümrük bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 1. Lig'de 3. sıraya yükseldi.