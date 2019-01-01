Erkan Zengin, Adana Demirspor'da
Yorum()
twitter/adskulubu
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.
34 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu yeni kulübü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Erkan Zengin, ocak ayından itibaren yeni takımının formasını giyebilecek.
2018 yazında Fatih Karagümrük'e imza atan tecrübeli oyuncu 34 maçta 17 gol atarak takımının TFF 1. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Erkan bu sezon ise geride kalan 9 maçta 4 gol kaydetti.
Bu sezon Cüneyt Dumlupınar'ın görevine son verilmesinin ardından takımda teknik direktörlük görevini de üstlenen Erkan, BB Erzurumspor'a yenilmelerinin ardından takımdan ayrılmıştı.