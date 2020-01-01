Erkan Sözeri: Oyunun hiçbir bölümünde yoktuk

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sahada yokları oynadıklarını belirtti.

, Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında 'a deplasmanda 5-0 kaybederken, teknik direktör Erkan Sözeri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Beklemediğimiz bir sonuç. Bu skordan sonra bir şeyleri anlatmak da zor," diyen Sözeri, "Trabzonspor coşkulu oynadı ve karşılık veremedik. Bu bir gerçek" yorumunu yaptı.

Karşılaşmaya ortak olamadıklarını belirten Sözeri, "Trabzonspor'un duran toplarda başarılı olduğunu biliyorduk. Kornerden yediğimiz gol geriye düşmemize neden oldu. Sonrasında da oyunun hiçbir bölümünde yoktuk. Tabiri caizse sahada yokları oynadık. Artık lig maçlarımıza odaklanacağız. Bu mağlubiyetin bizde travma yaratmasına izin vermememiz gerekir. Yolumuza devam edeceğiz ve bu maçı hemen unutacağız" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Beşiktaş'ı elemelerinin kendilerine bir zararının dokunduğunun altını çizen Sözeri, "Ağır bir skor. Bu skorun altından kalkmak kolay değil. Ama içerde en azından galip gelmek istiyoruz. Ayaklarımız biraz yere basmalı. Beşiktaş gibi bir takımı eleyip böyle bir skor alıyorsanız bu tamamen aşırı özgüvenden kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.