Erin ten Hag, Manchester United oyuncularının "mutsuz olduğu" iddialarına yanıt verdi

Manchester United oyuncularının takımda mutlu olmadığı iddia edilirken Erik ten Hag öğrencilerini ayağa kaldırma planını açıkladı.

Manchester United sezona kötü başladı

Erik ten Hag oyuncularının mutsuz olduğunu kabul etmiyor

Oyuncularına güveni tam

NE OLDU? Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçından yalnızca bir galibiyet aldı. Premier Lig'de ise 10 haftada topladıkları 15 puanla 8. sıradalar. Kırmızı Şeytanlarda oyuncuların mutsuz olduğu iddia edilirken Erik ten Hag'dan yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Manchester United menajeri Erik ten Hag takımda mutsuzluk olduğu yönündeki iddialara şöyle yanıt verdi: "Biz bu mücadelede birlikteyiz, bunun üstesinden birlikte geleceğiz. İşleri yoluna koyacağız, sonuçta asıl mesele nihai sonuçtur. Oyuncularımız sakatlıktan döndükten sonra daha iyi oynayacağız ve performansımız artacak."

BÜYÜK RESİM: Manchester United'da Casemiro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Amad Diallo gibi isimlerin sakatlığı bulunuyor.

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SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, 4 Kasım'da Premier Lig'de Fulham'a karşı mücadele verecek. Ardından 8 Kasım'da Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecekler.