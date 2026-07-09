Erik ten Hag, yönünü arayan KNVB’ye son derece net bir mesaj veriyor

Erik ten Hag, Hollanda milli takımının yeni teknik direktörü olmayacak. Haaksbergli teknik adam, Perşembe günü Algemeen Dagblad gazetesine bu konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Ten Hag, bu yaz FC Twente'nin teknik direktörü olarak resmen göreve başladı. Özellikle Ajax'ta teknik direktör olarak büyük ses getiren 56 yaşındaki Tukker, De Grolsch Veste'deki görevinden ayrılmayı düşünmüyor.

"Bu görev için uygun değilim," diyen Ten Hag, FC Twente'nin şu anda yeni sezonun başlamasına hazırlandığı Tegelen'de konuştu.

"Bu adımı bilinçli olarak seçtim. Önümüzdeki iki yıl boyunca zaten bu işle meşgul olacağım. Burada kendimi iyi hissediyorum ve kulübün ilerlemesine katkıda bulunmak istiyorum," dedi Ten Hag, AD gazetesine.

KNVB, 32'li turda Fas'a karşı alınan yenilginin ardından yeni bir milli takım teknik direktörü arıyor. Ronald Koeman, Dünya Kupası'nda penaltı atışlarını kaybettikten sonra görevinden ayrılma kararı almıştı.

KNVB’nin kimi mutlak rüya adayı olarak gördüğü henüz belirsiz. Ancak Alman Sky Sport bu hafta, Hollanda Futbol Federasyonu’nun Arne Slot ile görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

PSV teknik direktörü Peter Bosz, uzun süredir milli takım teknik direktörlüğüyle ilgileniyordu, ancak Eindhoven’da sözleşmesini uzattıktan sonra bu konudaki düşüncelerinin değişip değişmediği belirsiz.

Bosz’a kısa süre önce milli takım teknik direktörlüğü soruldu, ancak hem ESPN hem de NOS’a verdiği demeçlerde bu konudaki soruları yanıtlamaktan kaçındı. Sarina Wiegman da son zamanlarda adaylar arasında adı geçen isimlerden biri oldu.