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Rian Rosendaal

Çeviri:

Erik ten Hag, Sam Lammers hakkındaki açıklamaları nedeniyle eleştirildi

FC Twente
E. ten Hag

Erik ten Hag çarşamba günü ESPN'deki De Voetbalkantine programında eleştirildi. FC Twente'nin teknik direktörünün ayrılan Sam Lammers'la daha iyi bir şekilde ilgilenmesi gerekirdi; varılan hüküm bu yönde oldu. 

Lammers, çarşamba günü Twente'den PSV'ye geçti; PSV, forvet için iki milyon avro ödedi. Ten Hag, ESPN'e kısa açıklamasında, "Bunu nasıl yaptığımızdan memnunuz" dedi. 

"Tutarlı davrandık ve çok net bir açıklık sağladık, böylece herkes neyle karşı karşıya olduğunu biliyor. Böylece herkes kendi tercihlerini de yapabilir. İki çok iyi santrforumuz var" diyen Ten Hag, Wout Weghorst ile Lucas Vennegoor of Hesselink'i işaret etti.

Kulüp muhabiri René Wegelaar, Ten Hag'ın sözünü ettiği netlikten şüphe ediyor. "Lammers çıkmaz bir yola girmişti. Mayıs ayında sözleşmesini uzatmayacağını belirtti. Weghorst'un geleceğini öğrendiğinde de, ben buradan gidiyorum, diye düşündü. Ama o noktada Twente bunu elbette şık oynamadı."

"Şunu söylemeleri gerekirdi: seni yazın satacağız. İlk dakikadan itibaren tüm maçlarda oynayacaksın. Weghorst daha sonra gelecek ve bir numara olacak. Ama seni ön kapıdan düzgün bir şekilde satacağız. Bu, tüm taraflar için en iyisi. Ama Lammers'ı tabii ki süründürdüler. Bu iyi yönetilmedi" değerlendirmesinde bulundu Wegelaar.

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Sunucu Wouter Bouwman, Ten Hag'ın Lammers'a karşı netlik ve düzgün davranılması yönündeki açıklamalarına atıfta bulunuyor. Ancak Wegelaar bunlara kulak asmıyor.

"Yakın çevreden insanlardan farklı hikâyeler duydum. O kadar da net değildi. Lammers, sözleşmesini uzatmayacağını belirtti. Twente onu satmayı çok istiyordu, çünkü Weghorst geliyordu. Ve buna karşı onun asla şansı olamazdı" ifadelerini kullandı Twente muhabiri.

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