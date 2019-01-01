Erik Ten Hag: Real Madrid ve Juventus bizden biraz korktular

Erik Ten Hag, üst üste devirdikleri Real Madrid ve Juventus'un, Ajax'ın futbol tarzı karşısında zorlandıklarını ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla ve 'u eleyerek yarı finale yükselen 'ın çalıştırıcısı Erik Ten Hag basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eredivisie ekibi, son 16 turunda evinde 2-1 yenildiği Real Madrid'i Bernabeu'da 4-1'le geçerken, Juventus'a da benzer bir tarife uyguladı. Hollandalılar, 1-1'in rövanşında 'da müthiş bir futbol oynayarak 2-1 kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist oldular.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Ten Hag, "İnanımaz bir gece yaşıyoruz. Başardığımız şey kulüp, futbolcular ve futbolu için harika. Kendi futbol anlayışımızla kendimi sınırlarımızı aşarak Şampiyonlar Ligi favorilerinden birini daha eledik." dedi.

"Bizden korktular"

Erik Ten Hag, kendi futbol tarzlarına karşı oynamanın zor bir iş olduğunu belirtirken "Real Madrid ve Juventus'un bizden biraz korktuğunu gördünüz. Bu kadar teknik ve yetenekli oyuncularımız varken bizim futbol tarzımıza karşı sahaya çıkmak zor bir iş. Eşleşmenin ilk ayağında çok iyi oynadık ve bu da bize Juventus'un baskısına karşı gelmek için gereken özgüveni verdi." açıklamalarını yaptı.

Maçın devre arasında verilen taktiklerin belirleyici olduğunu söyleyen 49 yaşındaki teknik direktör, "Devre arası boyunca Emre Can'a yapmamız gereken pres hakkında konuştuk ve ikinci yarıda Lasse Schone ve Frenkie de Jong'un birbirine daha yakın oynaması gerektiğini belirttik. Sonrasında ise ikinci yarıda rakip takımın savunmasında boşluklar oluşmaya başladı. Bu yüzden Juventus savunmaya ağırlık vermek zorunda kaldı ve bu sırada 2-1 öne geçtik. Bunun dışında kaçırdığımız bir çok fırsat oldu. Real Madrid eşleşmesinde de aynı şeyler yaşanmıştı ve bulduğumuz fırsatları iyi değerlendirerek oyunu erkenden bitirdik." ifadelerini kullandı.

Hollanda temsilcisi, yarı finalde - eşleşmesinin galibiyle oynayacak.