Erik Ten Hag, Manchester United'ın maçtan maça daha iyiye gittiğini ancak hâlâ geliştirilmesi gereken noktalar olduğunu söyledi

Erik Ten Hag, Manchester United'ın son zamanlardaki gelişimini övdü ancak hâlâ geliştirilmesi gereken noktalar olduğunu söyledi.

NELER OLDU? Manchester United, her ne kadar Ten Hag altında çok iyi bir başlangıç yapmış olmasa da bunu telafi etme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Manchester City karşısında alınan 6-3'lük mağlubiyetin ardından Kırmızı Şeytanlar son yedi maçını kaybetmedi. Avrupa Ligi'nde Sheriff karşısında alınan 3-0'lık zaferi ise Ten Hag 'çok profesyonel' şeklinde tanımladı. Hollandalı menajer gidişattan oldukça memnun.

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NE SÖYLENDİ? Manutd.com'a konuşan Ten Hag, "İyi gidiyoruz. Görüyorsunuz ki gelişiyoruz. Maçtan maça daha da iyiye gidiyoruz. Süreç hala devam ediyor ve hâlâ daha geliştirecek çok şeyimiz var." şeklinde konuştu.

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SIRADA NE VAR? Manchester United, son Avrupa Ligi grup maçında Real Sociedad ile karşılaşmak üzere İspanya'ya gitmeden önce Premier Lig'de West Ham ile karşılaşacak.