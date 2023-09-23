Erik ten Hag, Manchester United'ın kötü performansının nedenini açıkladı

Premier Lig devinin menajeri Ten Hag, bu sezonki kötü başlangıcına yönelik konuştu.

NE OLDU? United sezona kabus gibi bir başlangıç yaptı, ilk beş Premier Lig maçının üçünü kaybetti ve aynı zamanda şu ana kadar oynadığı tek Şampiyonlar Ligi maçında da Bayern Münih'e karşı mağlup oldu.

Şu anda 10 gol yedikleri üç maçlık bir mağlubiyet serisi yaşıyorlar.

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Erik ten Hag, bu kötü performansın nedenini açıkladı.

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NE DEDİLER: Bu hafta sonu Burnley ile karşılaşacakları maç öncesinde gazetecilere konuşan Ten Hag şunları söyledi: "Sezon başından itibaren takımı zorluyorum ve takımdan talep ediyorum ama onlar insan, onlar robot değil.

"Peki neden onlar bunu başaramıyorlar. Ben de bunu bulmaya çalışıyorum, çözümler bulmaya ve onlara gerekenleri vermeye çalışıyorum ve ayrıca oyuncuları, kendi işlerini yapması için motive etmeye çalışıyorum."

BÜYÜK RESİM: Kırmızı Şeytanlar geçen sezon övgüye değer bir savunma rekoru sergileyerek Premier Lig'de sadece 43 gol yedi ve 17 maçta gol yememeyi başardılar.

Bununla karşılaştırıldığında, bu sezon çok fazla gerideler. Beş maçta 10 gol yerken sadece bir maçta kalelerini gole kapatmayı başardılar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Ten Hag'ın ekibi cumartesi akşamı Burnley deplasmanında Premier Lig aksiyonuna geri dönecek.