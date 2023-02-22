Erik ten Hag, Barcelona maçı öncesinde Manchester United'ın eski menajeri Sir Alex Ferguson ile görüntülendi.

NE OLDU? Ten Hag şu anda Manchester United'ı, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı rövanş maçına ve Newcastle ile oynanacak Carabao Cup finaline hazırlıyor. Hollandalı menajer, bu esnada Manchester United'a kupa kazandırma konusunda uzman olan eski menajer Sir Alex Ferguson'la görüştü.

NE SÖYLENDİ?: Ten Hag, son basın toplantısında Sir Alex ile yaptığı görüşme hakkında konuşmaktan mutluydu ve gazetecilere şunları söyledi: "Çok fazla bilgisi, deneyimi olan kişilerle konuşmaktan her zaman zevk alıyorum. Bu tecrübelerini paylaşmak istiyor. Bizim iyi olmamızı istiyor. Harika bir geceydi, bir sonrakini sabırsızlıkla bekliyorum."

DAHA BÜYÜK RESİM: Sir Alex, Manchester United'ı Barcelona karşısında galibiyete taşıyan son menajerdi. İskoç efsane, Kırmızı Şeytanlar'ın patronu olarak 2008'de Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Old Trafford'da Barça'yı 1-0 mağlup etti. Sir Alex, United döneminde 26 yılda toplamda 38 kupa kazandı.

SIRADA NE VAR? Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United, Camp Nou'da 2-2'lik skorla biten maçın rövanşında Old Trafford'da Barcelona'yı konuk edecek. Kazanan takım, turnuvada çeyrek finale yükselecek.