Erik ten Hag, Jürgen Klopp'tan daha iyi! Hollandalı, Alman menajeri geride bıraktı

Erik ten Hag, Manchester United ile Luton Town'ı yenerken Liverpool menajeri Jürgen Klopp'u da geride bıraktı.

Ten Hag ilk 50 Premier Lig maçının 30'unu kazandı

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'tan daha fazla puan topladı

Manchester United, Luton Town'ı 1-0 mağlup etti

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı kötü bir mağlubiyet alan Manchester United, Premier Lig'e 1-0'lık Luton Town galibiyetiyle döndü. Old Trafford'da alınan üç puanın ardından Erik ten Hag, kulüp tarihinde ilk 50 lig maçının 30'unu kazanan ilk teknik direktör oldu. Ayrıca Erik ten Hag (96), Premier Lig'deki ilk 50 maçında Liverpool menajeri Jürgen Klopp'tan (92) daha fazla puan topladı.

BÜYÜK RESİM: Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'deki son beş maçının üçünü kazandı ve lig lideri Manchester City'nin altı puan gerisinde yer alıyor.

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SIRADA NE VAR? Manchester United bir sonraki maçını 26 Kasım'da Everton ile oynayacak. Liverpool ise 12 Kasım'da Brentford'ı ağırlayacak.