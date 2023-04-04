Hollandalı menajerin en büyük rüyalarından birisi, vatandaşına Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giydirebilmek...

NE OLDU? Manchester United, 2022 yaz transfer döneminin büyük bir bölümünü Frenkie de Jong'u takip ederek geçirdi.

Erik ten Hag, daha önce Ajax'ta birlikte çalıştığı yıldız oyuncuyla yeniden bir araya gelmek için adeta can atıyordu.

Ancak De Jong, Camp Nou'da kalmayı tercih ettiği için Manchester United'ı 2 kez hayal kırıklığına uğrattı.

BÜYÜK RESİM: 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon La Liga'nın tepesinde oturan Barça'nın üstün performansına çok iyi katkılar yaparak değerini bir kez daha kanıtladı.

Hollandalı oyuncuyu artık Barcelona'nın satması beklenmiyor. Ancak, Manchester'ın United'ın De Jong için üçüncü kez devreye gireceği aktarılıyor.

Sport, Barcelona'nın ekonomik krizde olmasına rağmen Hollandalı oyuncuyu bırakmayacağının altını çiziyor.

Böylece, Hollandalı menajer ve vatandaşı önümüzdeki sezon için de bir araya gelemeyecek gibi görünüyor.

VE DAHA FAZLASI: İspanyol devi; Ronald Araujo ve Pedri için gelecek teklifleri değerlendirmeme kararı alırken Marc-Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Gavi, Jules Kounde, Raphinha ve Robert Lewandowski için gelebilecek teklifler konusunda da isteksiz davranacaklar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Barça, Hollandalı orta saha oyuncusunu takımda tutmayı arzuluyor.

Ancak diğer taraftan, Lionel Messi'ye yeniden Barcelona formasını giydirmek için bazı yıldızlarından vazgeçmek zorunda kalabilirler.