Erik ten Hag, Feyenoord’da ciddi bir şekilde araştırma yapıyor

Ramiz Zerrouki, Feyenoord’a geri döndü; ancak Giovanni van Bronckhorst’un ona süre verip vermeyeceği belirsiz. Bu arada, orta saha oyuncusu için FC Twente’ye dönüş ihtimali gündemde.

Teknik direktör Erik ten Hag, RTV Oost'a verdiği röportajda “Onu çok istiyoruz” dedi. “Sonuçta onun da bunu çok istemesi gerekiyor. Alternatifler üzerinde de gerçekten çalışıyoruz. Eğer o gelemezse ya da gelmeyecekse, o pozisyonda birden fazla oyuncuya ihtiyacımız olacak.”

Zerrouki’nin Feyenoord ile bir yıllık sözleşmesi daha var. Ancak Rotterdam ekibi onu satmak istediği için geleceği başka bir yerde gibi görünüyor. Böylelikle kulüp, orta saha oyuncusu için bir transfer ücreti elde etmiş olacak.

Cezayir milli takım oyuncusu, birkaç gün önce menajeriyle birlikte Enschede’deki Van der Valk Oteli’nde görüldü. Bu görüşmede FC Twente’den herhangi bir temsilci bulunmuyordu.

Zerrouki, 2016 yılından itibaren FC Twente'nin altyapısında yetişti ve 2023'te yedi milyon euroya Feyenoord tarafından transfer edildi. De Kuip'taki macerası başarılı geçmedi ve ardından De Grolsch Veste'de kiralık olarak forma giydi.

FC Twente’nin transfer etmek istediği Zerrouki, Feyenoord formasıyla 65 maça çıktı. Bu maçlarda orta saha oyuncusu iki gol attı ve bir asist yaptı.

Zerrouki, Dünya Kupası’nda Cezayir milli takımında forma giydi. Feyenoord’lu oyuncu kadroda sabit bir yeri yoktu ve milli takımıyla birlikte İsviçre’ye 2-0 yenilerek son 16 turunda elendi.