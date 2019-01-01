Erik ten Hag: De Ligt'in Barcelona'ya mı Bayern Münih'e mi gideceğini bilmiyorum

Erik ten Hag, Matthijs de Ligt'i takımda tutmalarının imkansız olduğunu ve sene sonu Bayern Münih veya Barcelona'ya gideceğini söyledi.

Teknik Direktörü Erik ten Hag, genç savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'in trasnfer ihtimalini değerlendirdi...

Ten Hag, sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer döneminin şimdidien gözdesi olan De Ligt'i takımda tutmalarının imkansız olduğunu belirtirken, genç savunma oyuncusunun veya 'e transfer olacağını söyledi.

Suddeutschen Zeitung'a açıklamalarda bulunan Erik ten Hag, "De Ligt'i Ajax'ta tutma şansımız yok. Onunla birçok kulüp ilgileniyor fakat onun Barcelona'ya mı yoksa Bayern Münih'e mi transfer olacağından emin değilim." dedi.

19 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için şimdiden Avrupa'nın en büyük ekipleri sıraya girse de bu transfer yarışında Barcelona ve Bayern Münih bir adım görünüyor.