Erik ten Hag açıkladı: Onana gidince Altay Bayındır oynayacak mı?

Manchester United menajeri Erik ten Hag, Andre Onana'nın yokluğunda Altay Bayındır'ın oynayıp oynamayacağına dair mesaj verdi.

Onana, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek

Manchester United'ın kaleci transfer edeceği iddia ediliyordu

Ancak Erik ten Hag kadrosuna güveniyor

NE OLDU? Wigan ile oynayacakları maçtan önce konuşan Erik ten Hag, Afrika Uluslar Kupası'na yolcu edecekleri Andre Onana'nın yokluğunda kadrodaki kalecilere güvendiğini söyledi. Manchester United'ın ara transfer döneminde kaleci transfer edeceği iddia ediliyordu. Ancak Hollandalı menajer, kalecilerine güven verdi.

NE SÖYLENDİ? Erik ten Hag, Wigan maçından önce basın toplantısında şunları söyledi: "Andre bir noktada Afrika Kupası'na gidecek. Biz çok rahatız ve mutluyuz çünkü çok iyi bir kaleci grubu kurduk. Her iki ismi de güveniyoruz. Her iki kaleci de en üst seviyede ve tecrübeli isimler. Bu yüzden yeterince iyi durumdayız. 3 kaleci arasında da rekabet var. Bu nedenle Andre gittiğinde yerini dolduracak iyi oyunculara sahibiz."

BÜYÜK RESİM: Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Andre Onana'nın bu akşam oynanacak Wigan Athletic maçının ardından 14 Ocak'taki Tottenham maçında da kalede olması bekleniyor. Onana, bu maçın ardından Fildişi Sahilleri'ne gidecek ve 15 Ocak'taki Kamerun-Gine maçında sahada olacak.

Haberin devamı aşağıda

DAHA FAZLASI: Andre Onana'nın Tottenham maçında da kalede olması halinde Altay Bayındır, en az 3 maçta forma giyebilir.

SIRADA NE VAR? Manchester United, bugün F.A Cup'ta oynayacağı Wigan Athletic karşılaşmasının ardından Premier Lig'de hafta sonu Tottenham'la karşılaşacak.