Eredivisie, Xavi’yi etkiledi: “Bu Şampiyonlar Ligi seviyesiydi”

Xavi Hernández, VriendenLoterij Eredivisie’nin seviyesini değerlendirdi. Hollanda Milli Takımı için ilk kadrosunu açıkladığı basın toplantısında, Hollanda stadyumlarındaki deneyimlerini anlattı.

Milli takım teknik direktörü, eylül ayının başında Ajax-PSV (1-3) maçını da izlemişti. Geçen pazar ise De Kuip’te konuk oldu ve Feyenoord’un FC Utrecht’i 5-0 yendiği maçı takip etti.

Xavi’ye Hollanda Ligi’nin seviyesiyle ilgili izlenimleri sorulduğunda şöyle dedi: "Eredivisie’nin seviyesi yüksek."

"Pazar günü Feyenoord-FC Utrecht maçını izledim, ondan önce de örneğin Johan Cruijff ArenA’da Ajax-PSV’yi izledim. Bu, bana göre Şampiyonlar Ligi seviyesindeydi. Her iki takımın da yüksek tempoyla oynadığı iyi bir maçtı."

"Eredivisie’nin seviyesi elbette iyi ama bu kulübe bağlı. Büyük kulüplerin seviyesi iyi, iyi oyuncuları ve iyi yetenekleri var. Onları takip etmeliyiz" dedi Xavi.

Ronald Koeman, örneğin Suudi Pro League’de oynayan futbolculara kapıyı net biçimde kapatırken, bu durum yeni milli takım teknik direktörü için fark etmiyor. "Benim tercihim, oyuncuyu izlemek ve onunla konuşmak."

"Oyuncunun oynadığı yoğunluk, ritim, kapasite, hırs, tutku ve sahada gösterdikleri benim için en önemli şeyler. Kulüp beni ilgilendirmediği için bireyi kontrol etmeyi tercih ediyorum, çünkü her takım farklı bir sistemle oynuyor" diyerek sözlerini noktaladı İspanyol teknik adam.