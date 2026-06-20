Eredivisie kulübü, X’i (eski adıyla Twitter) derhal kullanmayı bırakıyor

Willem II, X platformunda artık aktif olmayacağına karar verdi. Tilburglu kulüp, bu kanalın artık Willem II’nin güncel durumuna ve geleceğine uygun olmadığını düşünüyor.

Kulüp, “İnsanların medyayı kullanma şekli sürekli değişiyor” açıklamasında bulundu. “Taraftarlar giderek daha fazla deneyim, hikaye ve etkileşim bekliyor. Bu nedenle, aktif olduğumuz kanalları ve bunları nasıl kullandığımızı düzenli olarak eleştirel bir gözle inceliyoruz.”

“Dikkatli bir değerlendirme sonucunda, X platformunda artık aktif olmamaya karar verdik. Son yıllarda, bu platformun taraftarları kulübe gerçekten daha yakın hale getirme olanaklarının kısıtlandığını görüyoruz.”

“İçeriklerimizle deneyim, bağ ve bağlılığa katkıda bulunmak istediğimizde, diğer kanallar bize hikayeler anlatmak, taraftarları harekete geçirmek ve onları kırmızı-beyaz-mavinin bir parçası haline getirmek için daha fazla alan sunuyor.”

“Bu nedenle, zamanımızı ve enerjimizi hem vizyonumuza hem de taraftarların günümüzde medyayı kullanma şekline daha uygun olan kanallara yöneltmeyi tercih ediyoruz. Taraftarlarımızı bilgilendirmeye, ilham vermeye ve sürece dahil etmeye devam edeceğiz. Sadece, günümüze ve Willem II’nin geleceğine uygun olan farklı bir şekilde.”

Willem II, en son gelişmeler için taraftarları WhatsApp kanalına yönlendiriyor. Bu arada, bir kulübün X’i bırakmaya karar vermesi ilk kez olmuyor.

FC Dordrecht, platformun izlediği yol ve üslubunu artık kabul edemedi; kulüp, platformun saygı ve kapsayıcılık gibi temel değerlerle giderek daha az uyumlu hale geldiğini düşünüyordu. Excelsior ise, hesabı defalarca silinen taraftar Piebe-Guido van den Berg’e dayanışma göstermek amacıyla platformdan ayrılmayı tercih etti. Ayrıca kulüp, bu durumun platformun, taraftarlarına ulaşma ve onları dahil etme yöntemleriyle artık uyumlu olmadığını da belirtti.