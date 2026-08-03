Aymen Sliti gelecek sezonu Excelsior’da kiralık olarak geçirecek; bunu Voetbal International duyurdu. Feyenoord, yeteneğin başka bir takımda tecrübe kazanmasını tercih etti.

Geçen ay da Sliti konusunda Excelsior ile Feyenoord arasında anlaşmaya varılmış gibi görünüyordu, ancak o zaman transferin ‘ertelenmesine’ karar verilmişti. Joost Blaauwhof’un aktardığına göre şimdi kiralık transfer yine gerçekleşiyor.

Yarışta başka kulüpler de vardı, ancak Sliti tercihini Eredivisie içinde bir adımdan yana kullandı. Gelen bilgilere göre Excelsior’da sağ kanat pozisyonuna odaklanacak.

Sliti’nin De Kuip ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar sürüyor ve şu ana kadar Feyenoord A takımında 28 resmi maça çıktı. Bu maçlarda iki gol ve iki asist üretti.

Bu, Excelsior’un bu yaz Feyenoord ile yaptığı ikinci kiralık anlaşma oldu. Daha önce Jan Plug’ın gelişi de açıklanmıştı.

Sliti’nin ayrılığı ve daha önce Leo Sauer’in de takımdan ayrılması nedeniyle Feyenoord’un büyük ihtimalle yeni bir sol kanat oyuncusu araması gerekecek. Geçen hafta sonu Atalanta’ya karşı oynanan maçta (2-1) o pozisyonda maça Gaoussou Diarra başlamıştı.