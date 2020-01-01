Enzo Roco, Karagümrük ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük'e transfer oldu.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile resmen sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Enzo Roco Karagümrük'te! Süper Lig'e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili'de başlayan, İspanya ve 'nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco'ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."