Kontratında 12 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Arjantinli yıldızın geleceği netleşiyor.

Avrupa futbolundaki en iyi günlerini Juventus forması altında geçiren Arjantinli yıldız Paulo Dybala, Chelsea’nin transfer listesinde üst sıralarda yer alırken Londra ekibinin bir başka Arjantinli oyuncusu Enzo Fernandez de vatandaşının İngiltere’ye taşınması için arabuluculuğa başladı. Fernandez, Dybala ile birlikte Chelsea’de top koşturmayı arzuladığını açıkladı.

Roma’daki ilk sezonunda 38 maça çıkan ve bu maçlara 18 gol, sekiz asist sığdıran Dybala’nın kontratında İtalya dışındaki kulüpler için 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunurken, Chelsea bu bedeli ödemeye hazır takım olarak öne çıktı.

İtalya dışında oynamadı

İngilizlerin bu talebine rağmen Roma ile yeni sözleşme imzalamaya hazır görünen Dybala’nın geleceğine ilişkin kararı ise netleşmedi.

Dybala hakkında yaşanan bu gelişmelere kayıtsız kalmayan Fernandez Calciomercato’ya konuşurken, “Bir şeyler okudum ve neler olacağını göreceğim. Dybala ile konuştum ve onu beklediğimi söyledim. Burada bizimle birlikte olmasını umuyorum” dedi.

Jose Mourinho’nun en önemli oyuncuları arasında yer alan Dybala, Avrupa’daki kariyerinde sadece İtalya’da oynamıştı.