Benfica sezon sonuna dek kadrosunda tutmak istediği oyuncuya Ocak ayında veda edebilir.

Benfica Başkanı Manuel Rui Costa, Arjantinli yıldız Enzo Fernandez'in ara transfer döneminde 120 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi takımların transfer listesinde yer alan Fernandez Dünya Kupası'nda Arjantin kadrosunda yer almış ve Lionel Messi'nin en büyük hayaline ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Chelsea Jorginho'yu satmaya hazır

Fernandez'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini ilişkin konuşan Costa, "Enzo'nun Ocak ayında aramızdan ayrılmasını istemiyoruz ancak serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçilen Fernandez Benfica'ya sadece altı ay önce Arjantin'in ünlü kulübü River Plate'ten transfer edilmişti.

Bu transfer için Maurizio Sarri döneminde Napoli'den transfer edilen Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'yu satmaya hazır olduğu öne sürülen Chelsea, genç oyuncuya en yakın takım gibi görünüyor. Liverpool yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer yarışında bir adım geride kalırken, Arjantinli yıldızın yeni adresi merakla bekleniyor.