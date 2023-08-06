Enner Valencia'nın olaylı gecesi: Takım arkadaşı ve futbol direktörüyle tartıştı

- Valencia sözleşmesi bitince Internacional'e gitti
- Corinthians ile 2-2 berabere kaldılar
- Maçın sonunda Valencia fiziki tartışmaya girdi
NE OLDU? Fenerbahçe'den ayrılan geçen sezonun gol kralı Enner Valencia, Internacional'de pek iyi günler geçirmiyor. Valencia, Internacional - Corinthians maçı sonunda kendi takım arkadaşı ve futbol direktörü Magrao ile tartıştı.
BÜYÜK RESİM: 2022-23 sezonunu fırtına gibi geçiren Enner Valencia, Süper Lig'de kaydettiği 29 golle gol kralı oldu. 21. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Valencia, Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu.
SIRADA NE VAR? Internacional bir sonraki maçını 13 Ağustos'ta Botafogo'ya karşı oynayacak.
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