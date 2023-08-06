Enner Valencia'nın olaylı gecesi: Takım arkadaşı ve futbol direktörüyle tartıştı

Fenerbahçe'den Internacional'e giden Enner Valencia, Corinthians'a karşı oynadıkları maçın sonunda takım arkadaşı ve futbol direktörüyle tartıştı.

Valencia sözleşmesi bitince Internacional'e gitti

Corinthians ile 2-2 berabere kaldılar

Maçın sonunda Valencia fiziki tartışmaya girdi

NE OLDU? Fenerbahçe'den ayrılan geçen sezonun gol kralı Enner Valencia, Internacional'de pek iyi günler geçirmiyor. Valencia, Internacional - Corinthians maçı sonunda kendi takım arkadaşı ve futbol direktörü Magrao ile tartıştı.

BÜYÜK RESİM: 2022-23 sezonunu fırtına gibi geçiren Enner Valencia, Süper Lig'de kaydettiği 29 golle gol kralı oldu. 21. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Valencia, Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu.

SIRADA NE VAR? Internacional bir sonraki maçını 13 Ağustos'ta Botafogo'ya karşı oynayacak.