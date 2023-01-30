Enner Valencia, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile yarışıyor

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Kasımpaşa karşısında kaydettiği dört golün ardından Erling Haaland ile yarışıyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5 golle mağlup etti

Dört golü Enner Valencia attı

Kariyerinde bir ilki yaşadı

NE OLDU? Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederken maçın dört golü Enner Valencia'dan geldi. Ekvadorlu oyuncu, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta dört gol attı.

NE BAŞARDI? Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Enner Valencia'dan (2 maç) daha fazla maçta hat-trick yapan tek isim Erling Haaland (4 maç).

DAHA FAZLASI: Bu sezon Süper Lig'deki 19'uncu golünü Kasımpaşa ağlarına gönderen Enner Valencia, Alex de Souza'dan (28 gol; 2010/11) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan Fenerbahçe oyuncusu oldu.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçın beşinde 5+ gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde sadece gol rekoru kırdığı 1988/89'da bunu daha fazla karşılaşmada başardı (7).