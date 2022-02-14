Cristiano Ronaldo neden kılık değiştirdi? "Yine olsa yine yapardım"

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Disneyland'da peruk, gözlük ve atkı ile dolaştığı anısına açıklık getirdi.

Portekizli yıldız, 2015 yılından bu yana Georgina Rodriguez ile birlikte ve Gucci mağazasında tanıştığı sevgilisini ilişkisinin ilk yıllarında herkesten sakladı.

2016'da birlikte Disneyland kaçamağı yapan çift, Cristiano Ronaldo'nun kılık değiştirmesine rağmen magazincilere yakalanmış ve ilişkileri gün yüzüne çıkmıştı.

O dönem taktığı peruğun Disneyland'da hız trenine bindiğinde başından kaydığını ve kendisini ele verdiğini söyleyen Portekizli yıldız yaşananları bir kez daha anlattı.

Cristiano Ronaldo ne söyledi?

Georgina Rodriguez'in Netflix'te yayınlanan "Ben Georgina" programında konuşan Cristiano Ronaldo kendisini herkesin tanımasından yakındı:

"Madrid'de gerçek saçtan yapılmış peruklarım vardı. Peruklar kendi saçımdan daha iyiydi. Cidden. Harikaydılar. "Tamam" dedim. Riske gireceğim. Peruk, atkı, gözlük takacağım ve bir tane büyük beden ceket giyeceğim. Disneyland'e gideceğiz."

"Bir ara hız treninde daire çizerek ilerliyorduk ve peruk arkaya düştü. Çıktı gitti. Tutmaya çalıştım. Aşağıda insanlar vardı ve ne olduğunu görmek için bana bakıyorlardı. Peruk kaydı. "Beni yakalayacaklar" dedim."

"Tekrar taktım. Tıpkı babam gibi adem elmam ve uzun boynum var, insanlar görünce, "Bu Cristiano" dedi. Sonra benimle konuşmaya başladılar. Beni iyi tanıyan insanları kandırmak zor. İyi kılık değiştirmen gerekiyor."

"Bir daha yapmam gerekseydi, yapardım. Çünkü bu tür anlar çocukluğuna götürüyor. Okulda saklanmak gibi. Arkadaşların görmesin diye sevgilini ilk kez öpmen gibi. Çok eğlendim. Çıktığım kızla birlikteydim, arkadaş gibiydik. Harika bir hikayeydi. Hala hatırlıyorum. Gio ile yaşadığımız en güzel anlardan biri."

Georgina Rodriguez ne söyledi?

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise yaşananlar hakkında şu şekilde konuştu: "Paris'e ilk gidişimde Cristiano ile Disneyland'e gittik. Kılık değiştirmişti."

"Peruk benim fikrim değildi. O dönem paparazilerin varlığından bile haberim yoktu. Öyle bir şey olduğunu, ne yaptıklarını bilmiyordum."

"Kılık değiştirmesine rağmen onu tanıdılar. Çocuklar bile onu tanıdı. Peruk ve benim atkımı takıyordu ama çenesinden ve adem elmasından tanıdılar."

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