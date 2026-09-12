Endrick, bugün cumartesi günü Rayo Vallecano ile oynanacak maçta yeniden Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor; ancak maç ritmini yeniden yakalama yolu güllerle döşenmiş olmayacak. Zira ön hatta rekabet daha da çetin bir hâl aldı ve Kylian Mbappe hataya pek fazla yer bırakmıyor; bu arada Espai, teknik heyetin elindeki çözümlerden biri olarak kendini kanıtlamayı başardı.

Endrick'in Real Madrid ile son kez sahaya çıkmasının üzerinden yaklaşık dokuz ay geçti. O maç, o dönemde tek yıl içinde en fazla golü atma konusunda Cristiano Ronaldo'nun sahip olduğu rekoru kırmaya çalışan Mbappe dışında neredeyse kimsenin oynamak istemediği karşılaşmalardan biriydi.

O maç, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nın son sezonundaki ilk maçıydı ve 17 Aralık 2025'te Talavera de la Reina stadında oynanmıştı.

O dönemde takım ile Xabi Alonso arasındaki anlaşmazlıkların karmaşık bir aşamaya ulaştığı açıkça görülüyordu ve bu durum sahaya da yansıdı; Real Madrid zorlu bir maçta 3-2'lik galibiyet elde etti, ardından Endrick açısından işler bu noktada son buldu.

Brezilyalı forvet, Dünya Kupası'na katılma hesaplarından uzaklaşmamak amacıyla Lyon'a gideceğini önceden biliyordu.

Yaklaşık dokuz ayın ardından, Endrick'in durumunun pek de düzelmiş gibi görünmüyor. Fiziksel durumu, şu an itibarıyla onu takım için elde bulunan seçeneklerin en altına yerleştirdi; ancak José Mourinho'nun net biçimde ortaya koyduğu bir şey varsa, o da oyuncunun kendi projesi içinde hâlâ beklendiğidir.

Brezilyalı, bu sezonki ilk maçını oynamaya son derece yaklaştı; bu, takımın altıncı maçında olacak. Çok fazla ihtiyat ve gizemle çevrelenmiş, belirsiz bir kas sakatlığı, şimdiye dek sahaya çıkmasına engel olmuştu.

Ancak İspanyol "AS" gazetesi'nin haberine göre, bugün cumartesi Santiago Bernabeu'da Rayo Vallecano'ya karşı oynanacak maç, beklenen dönüşün tarihi olabilir.

Dakikaların hesap edildiği bir dönüş

Dönüş tarihi yaklaşırken en önemli soru şu olarak kalıyor: Endrick nasıl oynayacak? Sahada ne kadar süre kalabilecek?

Mourinho, Inter Milan maçı öncesindeki basın toplantısında bu konuya değinmiş ve oyuncunun dönüşünün büyük bir ihtiyatla gerçekleşeceğini vurgulamıştı; birkaç gün içinde bu değerlendirmenin büyük ölçüde değişmesi de beklenmiyor.

Portekizli teknik direktör şöyle dedi: "En fazla beş ya da on dakika oynamaya hazır."

Dolayısıyla Endrick'in dönüşü, rekabetteki yerini derhal geri alacağı anlamına gelmiyor; aksine bu başlangıç, uzun bir yolun yalnızca ilk adımı olacak. Bu süreçte oyuncunun fiziksel hazırlığını ve ritmini yeniden kazanması, ardından da yoğun hücum seçenekleri arasında kendine yol açmaya çalışması gerekiyor.

Endrick'e Real Madrid'e döneceği bildirildiğinde, beklentiler onun rolünün Mbappe'nin yedeği olacağı yönündeydi; gerektiğinde ona yardımcı olabilmesinin yanı sıra takıma ön hatta daha fazla seçenek sunması da bekleniyordu.

Ayrıca Gonzalo'nun beklenen ayrılığı, Brezilyalıya takım kadrosunda daha geniş bir alan tanıyacak ve oynama dakikası bulma şansını artıracaktı.

Ancak işler hızla değişti. Kylian Mbappe'nin, Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından Ballon d'Or kovalamacasını sürdürme yönündeki büyük arzusu, onu oynamak ve mümkün olduğunca çok dakika sahada kalmak konusunda daha kararlı hâle getirdi; Espai'nin dikkat çeken performansı ise Endrick'in önündeki görevi daha da zorlaştırdı.

Mbappe'nin bitmek bilmeyen hırsı ile katkı sunma yeteneğini kanıtlayan yeni bir çözüm olarak öne çıkan Espai arasında Brezilyalı forvet, kendini beklediğinden çok daha karmaşık bir rekabetin karşısında buluyor.

Sağ kanat: açık ama kalabalık bir kapı

Endrick, geri dönüş girişiminde ona yardımcı olabilecek bir avantaja sahip: Espai ile kıyaslandığında esnekliği ve birden fazla mevkide oynayabilme yeteneği.

Şimdiye kadar bu esneklik, Brezilyalı oyuncunun güvenebileceği en önemli silahlardan biri gibi görünüyor; ancak sorun şu ki, ilk on bire götüren tüm kapılar kalabalık görünüyor.

Sağ kanat mevkisi, Endrick'in yeteneklerini değerlendirmesi için elindeki seçeneklerden biri olabilir; ancak aynı zamanda ilk on birde yer kapmak için çetin bir rekabete sahne olan bir mevki.

Dahası, Diomande transferinin ulaştığı 125 milyon euroluk devasa bedel bile ona herhangi bir üstünlük sağlamaya ya da kadroda kalıcı bir yer garanti etmeye yetmedi.

Bu mevkide en çok oynayan oyuncu Arda Güler oldu; ilk dört haftada üç maça ilk on birde başladı, ardından Inter Milan'a karşı oynanan beşinci maçta cezalı olduğu için forma giyemedi.

Güler, forma giydiği maçlarda iyi bir seviye sundu; Ibrahim de bu mevkide görev alması istendiğinde ikna edici bir görüntü çizdi.

Dolayısıyla Endrick'in sahip olduğu esneklik, ona takım içinde bir yer arama fırsatı verebilir; ancak bu, özellikle Mourinho'nun elindeki seçeneklerin çokluğu göz önüne alındığında, yolun kolay olacağı anlamına gelmiyor.

Mourinho, onun yeteneğine sıkı sıkıya sarılıyor

Tüm bu engellere rağmen Endrick, Mourinho'nun geleceğine dair aldığı açık tutumda biraz olsun huzur bulabilir.

Zira geçtiğimiz dönemde oyuncu, aralarında Roma'dan gelen bir teklifin de bulunduğu çeşitli cazip teklifler aldı; ancak Portekizli teknik direktör, ister kiralık ister satış yoluyla olsun, ondan vazgeçmeye niyetli değildi.

Mourinho haftalar önce şöyle demişti: "Birçok teklif aldım, ama onu kiralamak ya da satmak istemedim, çünkü onu beğeniyorum. Büyük bir yeteneğe sahip."

Görünüşe göre Mourinho'nun Real Madrid içinde geliştirmek üzere çalışmak istediği şey tam da bu yetenek.

Ancak görev, uzun bir aradan sonra dönen ve hücum hattının daha da kalabalıklaştığı, sahadaki her dakika için rekabetin şiddetlendiği bir dönemde geri gelen Endrick için kolay olmayacak.

Rayo Vallecano maçı, Brezilyalı forvet için yalnızca yeni bir başlangıç ve belki de takım içindeki yerini geri alma yolunda ilk adım olacak.

Zira Mourinho, oyuncunun neler sunabileceğini görmek istiyor; ancak özellikle uzun bir yokluğun ardından, Endrick'in giderek takıma gerçek bir katkıya dönüşeceği umuduyla, büyük bir ihtiyatla.

Dönüş yolculuğu yalnızca beş dakikayla, hatta en fazla on dakikayla başlayabilir; ancak Endrick için bu, yeniden yükselişin başlangıcı olabilir.

Zira önündeki yol daha da dikleşti, rekabet her zamankinden daha çetin ve Real Madrid'deki yeri artık garanti değil; ama buna karşılık teknik direktörünün güvenini hâlâ koruyor.

Rayo Vallecano'ya karşı beklenen bir dönüş, ön hattaki acımasız bir rekabet ve Mourinho'nun onun yeteneğini yontma arzusu arasında Endrick, Real Madrid'deki geleceğine dair pek çok şeyi belirleyebilecek yeni bir aşamanın karşısında duruyor.

Cumartesi yalnızca onun sahaya dönüş tarihi olmayacak; her zamankinden daha dik bir hâl almış bir dağa tırmanmaya yönelik yeni bir girişimin başlangıcı da olabilir.