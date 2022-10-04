Endonezya futbol maçı felaketi: Soruşturma başlatıldı, polis şefi görevden alındı

Endonezya'da bir futbol maçından sonra çıkan olaylar sebebiyle aralarında çocukların da bulunduğu 174 kişi hayatını ezilerek kaybetmişti.

NE OLMUŞTU? Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde Persebaya Surabaya'nın Arema Malang'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan olaylar sebebiyle içlerinde çocukların da bulunduğu 174 kişi hayatını ezilerek kaybetmişti. Yetkililerin sahaya biber gazı sıkması sonucu kaosun arttığı ve ölümlerin bazılarının biber gazından kaynaklı olduğu iddia edilmişti.

NELER SÖYLENDİ? Yetkililer, olaylardan sonra polis şefinin ve dokuz memurun görevden alındığını açıkladı. Sahaya sıkılan biber gazının ölümleri tetiklediği belirtildi ve Endonezya polisinin yaşanan kaosu yönetememesi sebebiyle suçlandığı ifade edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre üç görgü tanığı yaşadıklarını anlattı. Görgü tanıkları, sadece sahadaki taraftarlara değil, tribünlerdeki insanlara da gaz sıkıldığını ve öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığını söyledi. İnsanların kaçmaya çalıştığı, birçok kişinin boğulduğu veya ezildiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında 32 çocuk bulunduğu belirtilirken görgü tanıkları çocukların en fazla üç veya dört yaşında olduğunu ifade etti.

BÜYÜK RESİM: FIFA stadyum güvenliği kılavuzunda, kalabalık kontrolünde kullanılan gazların stadyumlarda görevliler veya polis tarafından taşınmaması ve kullanılmaması gerektiği belirtilirken; Endonezya'daki olaya FIFA'nın ayrıca bir soruşturma yürütmesi gerektiği belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya müdür yardımcısı Phil Robertson, tamamen bağımsız bir soruşturma başlatılması ve bulguların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini savundu. Robertson, olaya ilişkin olarak: "Durumları veya konumları ne olursa olsun, tüm sorumlular bu felaketten sorumlu tutulmalıdır. Ulusal polisin ve Endonezya Futbol Federasyonu'nun kendi soruşturmasını yürütmesi yeterli değil çünkü olaya dahil olan yetkililerin sorumluluğunu baltalamaya eğilimli olabilirler." dedi.

Robertson, FIFA'nın olaya ilişkin olarak ayrıca bir soruşturma yürütmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Uluslararası Af Örgütü Endonezya genel müdürü Said Usman Hamid ise yaşanan olaylarda yetkililer tarafından "aşırı güç" kullanıldığını söyleyerek soruşturma çağrısında bulundu.