Yaşanan facianın nedeni bulunurken başkanın istifa etmesi isteniyor.

NE OLDU? Açılan soruşturma, 1 Ekim'de Endonezya'da bir futbol maçında 130'dan fazla kişinin ölümüne neden olan izdihamın nedenini gözler önüne serdi. BÜYÜK RESİM: Hükümet yetkilileri, futbol ve güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştirilen 'gerçek' nedeni bulma arayışı tamamlandı. Birçok insanın feci şekilde can verdiği olayın sebebinin göz yaşartıcı gaz olduğunu belirtilirken Endonezya FA (PSSI) yoğun bir inceleme altında bulunuyor. Maçta görev yapan ekibin göz yaşartıcı gaz kullanımının yasak olduğu belirtilirken bu konuda, hiçbir bilgilerinin olmadığı sonucuna vardı. Göz yaşartıcı gazın "ayırt etmeden" atıldığını ve polislerin "aşırı" önlemler aldığını söyledi. VE DAHA FAZLASI: Müfettişler ayrıca, PSSI'nin düzenlemeleri göz ardı ederek ihmalkar davrandığını ve başkanının ve yürütme komitesinin istifasını istedi. ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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NE SÖYLEDİLER: Koordinasyon güvenlik bakanı Mahfud MD, farklı bir ekibin hala kullanılan gazın toksisitesini araştırdığını belirtti.

Ancak sonuç ne olursa olsun, bu durumun çok sayıda ölümlerin olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi.

ENDONEZYA FUTBOLU NASIL GİDİYOR? Ülke önümüzdeki yıl FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Bu yüzden, kalabalık kontrolü ve güvenlik önlemlerini iyileştirmek için PSSI ve FIFA arasında ortak bir görev gücü oluşturuldu.