Chelsea'nin yeni teknik direktörü İspanyol Xabi Alonso, gelecek sezon hazırlıklarının başında erken bir darbe aldı; iki yeni transfer, takımın Avustralya ve Asya'daki hazırlık turnesine gidecek kadrosunda yer almadı.

Chelsea, hazırlık kampı için Avustralya'nın Sidney şehrine 27 oyuncunun gideceğini açıkladı. Kadroda, takımın yaz döneminin en yeni transferi olan ve Atalanta'dan 43 milyon sterlin karşılığında katılan savunmacı Marco Palestra da yer aldı.

Buna karşılık, Emanuel Emegha ve Geovany Quenda ikilisi, bu yaz transfer döneminde resmen Chelsea ile anlaşmalarına rağmen kadroda yer almadı.

Londra kulübü, oyuncuların transferi konusunda Strasbourg ve Sporting Lizbon kulüpleriyle anlaşmasını yaz başlamadan önce tamamlamıştı, ancak takıma fiilen katılmaları bu dönemde gerçekleşti.

Emegha'yı sakatlık uzaklaştırdı, Quenda'nın yokluğu ise gizemli

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, 23 yaşındaki Hollandalı forvet Emanuel Emegha, İngiltere birinci lig rakibi Bromley karşısında oynanan ve Chelsea'nin 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan kapalı gişe bir hazırlık maçında hamstring sakatlığı yaşadı.

19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Portekizli Geovany Quenda'nın durumu ise, hazırlık turnesi kadrosundaki yokluğunun nedeni açıklanmadığından şu ana kadar belirsizliğini koruyor.

Alonso'nun planlarına yönelik bu erken darbeye rağmen, ikili durumlarının düzelmesi halinde turne süresince ilerleyen bir dönemde takıma katılma şansına hâlâ sahip.

Dünya Kupası nedeniyle yokluklar

Ayrıca, Dünya Kupası'nın ileri turlarına katılmaları nedeniyle bir dizi temel oyuncu da turnede yer almıyor. Bunların başında, Aston Villa'dan 117 milyon sterlin değerindeki bir transferle kısa süre önce Chelsea'ye katılan Morgan Rogers ile takım kaptanı Reece James geliyor.

Oyuncular, Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile geçirdikleri uzun serüvenin ardından yeni sezona hazırlık için takıma dönmeden önce dinlenme sürelerini sürdürüyor.

Chelsea, kapalı gişe oynanan bir hazırlık maçında Bromley'yi 3-0 mağlup etmişti. Takımın gollerini João Pedro, Jimmy-Jay Getin ve Emanuel Emegha kaydetti; son isim maçta sakatlandı.